В «ДНР»: Через КПП «Еленовка» пропустили почти 100 человек

В «ДНР» в понедельник, 25 января, через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» прошли почти 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«На территорию республики запущено 19 транспортных средств, 78 человек. На территорию Украины выпущено 21 транспортное средство, 95 человек», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – при наличии местной прописки, но по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.