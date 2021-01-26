Краматорск, Славянск, Мариуполь: В ДТП на Донетчине погибли 3 человека

В Донецкой области в результате ДТП были смертельно травмированы водитель и два пешехода. По всем фактам полицейские открыли уголовные производства. Об этом сообщает ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.

Как отмечается, смертельные аварии произошли в течение суток 24 января.

В Краматорске водитель автомобиля Peugeot-406 на улице Гампера не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате столкновения 50-летний мужчина скончался на месте.

В Мариуполе водитель Mercedes-Benz GL 500, двигаясь по пр. Строителей, сбил женщину-пешехода возрастом примерно 50 лет. В результате наезда пострадавшую отбросило на встречную полосу движения, где на нее в процессе торможения наехал автомобиль «ЗАЗ». Женщина умерла в автомобиле «скорой помощи». Полиция устанавливает личность погибшей.

Вблизи Славянска 55-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части. В результате аварии 24-летний житель села Андреевка получил смертельные травмы.

По всем фактам следственным управлением полиции Донецкой области начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека).