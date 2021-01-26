Зеленский рассказал о начале вакцинации от COVID-19 (Видео)

В Украине вакцинация от коронавируса начнется в феврале. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что благодаря локдауну не произошло вспышки инфекции. Более того, выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел.

«В это время мы тщательно готовились – ввели 14 тыс. дополнительных койко-мест, и теперь их почти 70 тыс. И 70% из них – свободны. А более 80% обеспечены кислородом», – рассказал президент.

Также он сообщил, что вакцинация начнется уже в феврале, и пообещал озвучить детали в ближайшее время.