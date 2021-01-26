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Коронавирусная болезнь забрала еще 10 жизней в Донецкой области, – Кириленко (Карта)

26.01.21 11:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за сутки лабораторно подтвердили 48 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 26 января, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 10 жизней в Донецкой области:

  • 2 – в Селидовской территориальной громаде;
  • по 1 – в Старомлыновской, Мирноградской, Волновахской, Добропольской, Соледарской, Краматорской, Покровской и Очеретинской ТГ.

За понедельник, 25 января, лаборатории сообщили о еще 48 больных, среди которых один ребенок:

  • 16 – в Мариупольской ТГ;
  • 5 – в Авдеевской ТГ;
  • по 4 – в Краматорской и Лиманской ТГ;
  • по 3 – в Мирноградской, Марьинской и Угледарской ТГ;
  • по 2 – в Бахмутской и Константиновской ТГ;
  • по 1 – в Покровской, Никольской, Кальчицкой, Николаевской, Кураховской и Новодонецкой ТГ.

С начала пандемии на Донетчине ковид диагностировали у 43 222 человек, из них:

  • выздоровели – 38 103 человек (87,3% от всех заболевших);
  • на лечении – 4 300 пациентов (10,9%);
  • летальных случаев – 819 (1,9%).

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