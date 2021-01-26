Готовятся к эскалации: Правозащитники рассказали о выдаче паспортов РФ на подконтрольной Украине части Донбасса

Жителям подконтрольной украинскому правительству территории Донецкой и Луганской областей, которые зарегистрированы как переселенцы, выдали более 164 тысяч российских паспортов. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

«По информации наших источников в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей – ред.), а также наших сотрудников (мониторов) в ОРДЛО, паспорта РФ, выдаваемые по упрощенной системе, получили 164,34 тысячи граждан Украины, проживающих на подконтрольной Украине территории», – говорится в сообщении.

Правозащитники объяснили, каким образом это происходит и как появилась данная статистика.

«Людям, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории и имеют справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ), а в паспорте гражданина Украины стоит прописка на территории ОРДЛО, также оформляют паспорта РФ и записывают в отдельную очередь при оформлении. В Миграционной службе РФ Ростовской области фиксируется фактическое место проживание лиц, которые оформили паспорт РФ», – рассказали в Восточной правозащитной группе.

По информации правозащитников, по состоянию на ноябрь 2020 года паспорта РФ для украинских переселенцев выданы:

в ОРЛО /«ЛНР» – 68,3 тыс. паспортов;

в ОРДО /«ДНР» – 95,93 тыс. паспортов;

«Наши эксперты считают, что таким образом РФ готовится к политической дестабилизации в Украине и эскалации военного конфликта непрямыми действиями. По крайней мере, РФ точно будет заявлять про защиту прав своих граждан на территории Украины», – подчеркивают правозащитники.

Ранее правозащитники сообщили, что в «Л-ДНР» по состоянию на декабрь 2020 года было выдано почти 442 тысячи паспортов Российской Федерации. Также выдано более 1,2 млн «паспортов республик».