Уже не в Ростове: В «ДНР» собрались проводить российский ЕГЭ

В 2021 году в «ДНР» впервые будет проводиться российский единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявила начальник «республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки» Любовь Волкова, передают местные интернет-ресурсы.

«Единый государственный экзамен учащиеся ДНР сдают с 2016 года, выезжая на территорию Ростовской области. И только в этом году впервые Единый государственный экзамен будет проходить на территории ДНР», – уверяет Волкова.

Она утверждает, что «был проведен предварительный расчет финансирования, составлены примерные сметы расходов на организацию и проведение ЕГЭ, в том числе на техническое оснащение аудиторий, на системы видеонаблюдения, дооборудование пунктов проведения экзамена, организацию доставки экзаменационных материалов, обеспечение каналов связи и обучение сотрудников пунктов проведения экзамена, а также тех, кто задействован в организации работы этих пунктов».

Так же в «ДНР» уверяют, что «минобрнауки ДНР» провело предварительный сбор информации о желающих принять участие в ЕГЭ РФ, а Рособрнадзор утвердил пункты проведения экзамена.

«Согласно предоставленной информации, Рособрнадзор утвердил четыре пункта проведения ЕГЭ Российской Федерации на территории ДНР. Это МОУ "Гимназия информационных технологий № 61 города Донецка", МОУ "Лицей № 2 "Престиж" города Макеевки", МОУ города Горловки "Лицей № 14 "Лидер" и Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», – заявила Волкова.

Ранее сообщалось, что выпускники школ из «Л-ДНР», которые планируют продолжать образование в России, должны сдать российский Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Это форма государственной итоговой аттестации в России по образовательным программам среднего общего образования (аналог украинского Внешнего независимого оценивания). Но для сдачи экзамена их отправляли в Ростовскую область.