Статистика не соответствует никакой действительности: Голубовская рассказала о новой волне COVID-19

В Украине фиксируется значительное снижение заболеваемости коронавирусом COVID-19, однако в будущем возможна новая волна эпидемии. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, передает «Украина 24».

«У нас реально сейчас идет снижение количества заболевших, и очень существенное. Закрываются клиники, которые в авральном режиме были открыты, перепрофилированы. В принципе, это было нами прогнозируемо. Мы говорили, что пик заболеваемости будет в ноябре-декабре. Это совершенно не значит, что мы уже победили коронавирус, не значит, что у нас не может быть очередной волны через определенные несколько недель», – сказала Голубовская.

Врач сообщила, что на сегодняшний день в мире циркулирует три основных вида штамма коронавируса. По ее словам, для Украины «ближе всего и реальнее всего завоз в страну штамма из Великобритании».

«Кроме того, наша официальная статистика вообще не соответствует никакой действительности, даже на фоне реального снижения количества заболевших. Сейчас огромное количество людей элементарно не обращаются за медицинской помощью. Сейчас таких людей все больше. Это тоже откладывает отпечаток на нашу статистику», – отметила Голубовская.