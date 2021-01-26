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В «ДНР» за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом

26.01.21 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 551 исследование, выявлены 175 случаев заболевания и у 87 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

25 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

По состоянию на 10:00 26 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 19 484, из них:

  • на лечении (стационарном и амбулаторном) – 7 260 пациентов;
  • выздоровели – 10 497 человек;
  • летальных случаев – 1 727.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 92 случая пневмоний, что на 48 больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 62 человека. Всего на лечении находятся 1 646 пациентов с пневмониями, из них 652 – на кислородной поддержке (+25 за сутки).

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