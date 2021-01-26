56 новых случаев и 6 смертей: На Луганщине озвучили ситуацию с коронавирусом

На Луганщине лабораторно подтверждены 56 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина и 71-летняя женщина из Рубежного; 77-летний мужчина и 68-летняя женщина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Беловодского района; 79-летняя женщина из Кременского района.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – 13;

Рубежное – 1;

Северодонецк – 31;

Кременской район – 1;

Новоайдарский – 1;

Попаснянский – 7;

Станично-Луганский – 1;

Старобельский – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 591 человека, из них:

выздоровел – 11 021 человек;

лечатся – 2 183 пациента, 295 – стационарно, 1 888 – амбулаторно;

умерли – 387 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 505 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 437 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 20,6%.