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56 новых случаев и 6 смертей: На Луганщине озвучили ситуацию с коронавирусом

26.01.21 13:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Луганщине лабораторно подтверждены 56 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще 6 больных. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 63-летний мужчина и 71-летняя женщина из Рубежного; 77-летний мужчина и 68-летняя женщина из Северодонецка; 74-летний мужчина из Беловодского района; 79-летняя женщина из Кременского района.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 13;
  • Рубежное – 1;
  • Северодонецк – 31;
  • Кременской район – 1;
  • Новоайдарский – 1;
  • Попаснянский – 7;
  • Станично-Луганский – 1;
  • Старобельский – 1.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 13 591 человека, из них:

  • выздоровел – 11 021 человек;
  • лечатся – 2 183 пациента, 295 – стационарно, 1 888 – амбулаторно;
  • умерли – 387 человек.

За время распространения коронавируса в области заболели 505 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 437 детей.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 – 20,6%.

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