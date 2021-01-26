В Донецке 20-летний водитель на Mitsubishi Lancer врезался в дерево: Погибли двое

В «ДНР» в период с 23 по 24 января произошло 5 ДТП, в которых 2 человека погибли и 5 получили травмы, и зарегистрировано 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

23 января на автодороге Донецк – Новоазовск – Седово в Старобешевском районе вблизи с. Обильное водитель автомобиля Renault Master не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3110», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ГАЗ-3110» получили травмы.

В тот же день в Кировском районе Донецка 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель и 24-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

Всего за выходные, как утверждают в «ДНР», выявлено 460 нарушений ПДД, среди которых 37 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.