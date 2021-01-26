Количество не уменьшается: Правозащитники помогают людям из «Л-ДНР» оспорить штрафы за вынужденный выезд через Россию

В течение января 2021 года адвокаты Восточной правозащитной группы (ВПГ) подали в суд 39 исков об отмене постановлений о наложении административного штрафа «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Об этом сообщил один из основателей ВПГ Павел Лисянский на своей Facebook-странице.

Речь идет о штрафах для жителей «Л-ДНР», которые проезжают на подконтрольную украинской власти территорию через Россию. Постановления согласно ст. 204-2 КУоАП выписывают сотрудники Госпогранслужбы.

«Количество штрафов не уменьшается. Мы подсчитали с начала 2021 года – на КПП "Меловое", КПП "Чонгар", КПП "Гнутово" вместе составлено более 1,1 тысячи постановлений о штрафах (эти данные мы собрали через нумерацию постановлений о штрафах, а также от сотрудников ГПСУ)», – отметил Лисянский.

По его словам, правозащитники не согласны с действиями сотрудников ГПСУ.

«Считаем, что оккупанты намеренно закрыли КПВВ и еще долго их не откроют, потому что цель оккупантов – это полная интеграция местного населения ОРДЛО в РФ. А когда люди через РФ попадают в Украину, чтобы пройти лечение, посетить родственников, похоронить родных или друзей, передать средства родителям пожилого возраста при въезде в Украину они получают штраф в 1700 грн. Мы уверены, что такие действия противоречат реинтеграции и нарушают права граждан», – заявил Лисянский.

Правозащитник сообщил, что представители ВПГ с коллегами подают иски в суд об обжаловании наложенных постановлений.

«Нужно отметить, что суды становятся на сторону людей, и принимают во внимание ст. 18 КУоАП (крайняя необходимость). Но пограничники тоже работают и теперь, при составлении постановления о штрафах они записывают людей на видеокамеру, где запрашивают информацию о пересечении границы, но не записывают сам процесс составления постановления», – рассказал Лисянский.

Он добавил, что Восточная правозащитная группа расширила деятельность по территории и принимает сообщения из Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей по обжалованию постановлений пограничников.

Как сообщалось ранее, при выезде из «Л-ДНР» в Россию, а затем – въезде в Украину, штрафы составляют 1700-5400 грн, но могут быть и увеличены. При этом штрафы имеют срок давности или их можно оспорить.

Вице-премьер министр Алексей Резников в декабре заявил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос об отмене таких штрафов на период карантина.

Напомним, юрист «Донбасс SOS» Михаил Фоменко обозначил, как пограничники определяют, что человек посещал «Л-ДНР» и что будет, если в течение 15 дней не оплатить штраф. Правозащитник рассказал, в каких случаях при обжаловании протокола пограничников суд становится на сторону граждан.

Кроме того Фоменко сообщил, что при въезде в Украину из «Л-ДНР» через Россию пограничники чаще всего применяют ст. 204-2 КУоАП «Нарушение порядка въезда/выезда из временно оккупированной территории». Эта статья позволяет им выписывать сразу постановление на штраф без суда. Если же они применяют ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение государственной границы), то составленный протокол необходимо отправлять в суд для рассмотрения, и именно суд принимает решение – платить человеку штраф или нет.