Подозревают медика: На Донетчине расследуют смерть ребенка при родах

В Славянске расследуют уголовное дело по факту смерти ребенка в утробе матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту невыполнения или ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 20 января 2021 года в Славянском роддоме женщина родила мертвого ребенка. Согласно справке, причиной смерти стала антенатальная (внутриутробная) асфиксия плода.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия и устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.