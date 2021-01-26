Избил, ограбил и пытался сжечь: На Донетчине пенсионерка выжила после жестокого нападения

В Волновахе (Донецкая обл.) мужчина ворвался в дом одинокой 66-летней женщины, связал ее, избил, забрал деньги и ювелирные украшения, а затем поджег дом и скрылся. Пенсионерке удалось спастись, она находится в больнице. Преступник объявлен в розыск. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ НП Украины в Донецкой области.

Как рассказали правоохранители, 25 января в 22:15 в Волновахский райотдел полиции поступило сообщение из ГСЧС о том, что в частном доме возник пожар и, вероятно, внутри находится женщина. Возгорание было ликвидировано.

В доме обнаружили 66-летнюю женщину со связанными руками и телесными повреждениями.

«Потерпевшая пояснила, что неизвестный мужчина напал на нее на улице, ударил тяжелым предметом и затащил в дом, где связал руки и ноги. Нападавший завладел деньгами, изделиями из золота и мобильным телефоном, а затем поджег дом, пытаясь уничтожить следы преступления. Оставленная умирать женщина выбила стекло в окне и звала на помощь, пока не услышали соседи», – рассказали полицейские об обстоятельствах дела.

Правоохранители разыскивают злоумышленника и его возможных сообщников.

«На розыск подозреваемого ориентирован все пешие наряды и автопатрули, группы быстрого реагирования, наряды полиции на вокзалах и блокпостах. Перекрыты вероятные пути отхода нападавшего. Полицейские отрабатывают улицы вблизи места преступления», – сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события – ч.2 ст. 15 ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За эти деяния предусмотрено до 15 лет лишения свободы.