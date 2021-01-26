В гривне и рублях: Чтобы попасть в Донецк, мужчина на КПВВ предлагал взятку (Фото)

При пересечении КПВВ «Новотроицкое», чтобы попасть в «ДНР», мужчина предложил пограничникам взятку суммарно в эквиваленте 20,5 тыс. грн. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники уточнили, что ситуация произошла вчера. Так, во время мер контроля 32-летнему гражданину Украины отказали в пропуске в «ДНР», мужчина следовал в Донецк. Причина – мужчина ехал на автомобиле «Джили» 2011 года выпуска, однако не имел необходимых документов – доверенности от владельца транспортного средства.

«Чтобы все же попасть на автомобиле на временно оккупированную территорию Украины мужчина решил подкупить стражей порядка, вложив в паспорт 13 000 грн и 20 000 росс. руб. Попытку подкупа военнослужащие Донецкого пограничного отряда задокументировали», – рассказали в Госпогранслужбе.

По факту предложения взятки должностному лицу в полицию направлено сообщение для начала досудебного расследования по ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Мужчина вместе с предложенными им деньгами передан работникам полиции.