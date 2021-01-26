Поставщик электроэнергии и газа YASNO предлагает клиентам мгновенный доступ к врачам – с помощью телемедицины

Поставщик электроэнергии, газа и решений по энергоэффективности и электромобильности YASNO стал партнером платформы Medikit по развитию телемедицины. Клиенты YASNO могут за 15 минут дистанционно получить консультацию от одного из 200 профессиональных врачей по 74 направлениям специализации.

Для получения консультации достаточно на странице https://yasno.com.ua/health написать врачу о своем состоянии или симптомах и пройти регистрацию, указав номер телефона. Через несколько минут с клиентом свяжется профильный врач и проконсультирует в чате на сайте Medikit, с помощью аудио- или видеосвязи. Услуга действует круглосуточно. Ее стоимость составляет 150 грн, консультацию врача можно оплатить через интернет.

«YASNO заботится о комфорте, экономии времени и безопасности клиентов. Во время пандемии вопросы здоровья и безопасного получения оперативных консультаций не только по вопросам коронавируса, но и других заболеваний, стали еще более актуальными. Поэтому мы стали партнером платформы Medikit, на которой более 4000 человек ежемесячно из дома получают медицинские консультации от профессиональных врачей. Поддерживая развитие телемедицины, мы способствуем большей доступности качественного медицинского обслуживания и развитию дистанционного обслуживания в целом», – отметил директор по развитию бизнеса YASNO Александр Онищенко.

«Консультации врачей на платформе Medikit можно получить как для взрослых, так и для детей по широкому кругу вопросов: объяснить результаты анализов, различные виды дискомфорта в организме и боли, сыпь на коже, проблемы с пищеварением, сердечно-сосудистой и нервной системами, различные виды травм или получить второе мнение по уже установленному другим врачом диагнозу. Во многом наш сервис совпадает с философией бренда YASNO: забота о клиентах, скорость и простота пользования, понятные объяснения», – отметил директор Medikit Руслан Кравец.

Справка: YASNO – поставщик электроэнергии, газа, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Черкасской областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход.