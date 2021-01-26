Спецмашины и защитные костюмы: На Донетчине спасателям передали технику (Фото)

Сегодня, 26 января, в Краматорске состоялась передача спецтехники и защитных костюмов спасателям Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСЧС Украины Николай Ильченко, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин и руководитель направления воды, санитарии и гигиены Краматорского офиса Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Барун Джагадишвар.
«Это – совместная работа Донецкой ОГА, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ЮНИСЕФ», – отметил Кириленко.
Для спасателей области ГСЧС приобрела 6 современных автомобилей:
- 3 автоцистерны для оперативной доставки боевого расчета на место пожара, которые имеют емкости для воды 8 тонн (они поедут в Лиман, Мангуш и Славянск);
- 3 специальных аварийно-спасательных машины (они будут работать в Мариуполе, Константиновке и Бахмуте).
Все машины оснащены современным оборудованием, которое значительно облегчит работу спасателей.
Кроме того, от ГСЧС и Донецкой ОГА спасатели получили 173 комплекта качественных защитных костюмов.
В свою очередь, представительство ЮНИСЕФ предоставило автоцистерну для перевозки питьевой воды, которая будет использоваться для обеспечения питьевой водой населения в случае аварии и перебоев водоснабжения.