Спецмашины и защитные костюмы: На Донетчине спасателям передали технику (Фото)

Сегодня, 26 января, в Краматорске состоялась передача спецтехники и защитных костюмов спасателям Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГСЧС Украины Николай Ильченко, начальник Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Мигрин и руководитель направления воды, санитарии и гигиены Краматорского офиса Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Барун Джагадишвар.

«Это – совместная работа Донецкой ОГА, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и ЮНИСЕФ», – отметил Кириленко.

Для спасателей области ГСЧС приобрела 6 современных автомобилей:

3 автоцистерны для оперативной доставки боевого расчета на место пожара, которые имеют емкости для воды 8 тонн (они поедут в Лиман, Мангуш и Славянск);

3 специальных аварийно-спасательных машины (они будут работать в Мариуполе, Константиновке и Бахмуте).

Все машины оснащены современным оборудованием, которое значительно облегчит работу спасателей.

Кроме того, от ГСЧС и Донецкой ОГА спасатели получили 173 комплекта качественных защитных костюмов.

В свою очередь, представительство ЮНИСЕФ предоставило автоцистерну для перевозки питьевой воды, которая будет использоваться для обеспечения питьевой водой населения в случае аварии и перебоев водоснабжения.