В среднем на 17%: С 1 февраля в «ДНР» повышают коммунальные тарифы

С 1 февраля в «ДНР» планируют повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В среднем платежки вырастут на 17%. Об этом сегодня, 26 января, заявил руководитель «республиканской службы по тарифам» Александр Алипов, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Планируется с 1 февраля поднять тарифы на 20% на водоснабжение, тепловую энергию, горячую воду, услуги по содержанию жилья и вывоз бытовых отходов. На 30% на электроэнергию, на газ – 16%, услуга водоотведения – 11%, услуга отопления – 13%. Такое тарифное меню предлагается правительству на рассмотрение», – уверяет Алипов.

По его словам, действующий тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт/ч составляет 0,8 руб, от 150 до 800 кВт/ч – 1,09, свыше 800 кВт/ч – 2,68; предлагается – 1,04 руб, 1,42 руб. (рост на 30%), 2,85 руб. (рост на 6%) соответственно. Тариф на водоснабжение за кубометр составляет 12,72 руб., предлагается повысить его до 15,26 руб.; на водоотведение за кубометр – 8,83, планируется – 9,84; отопление за квадратный метр – 9,2 рубля, предполагается – 10,4 руб.

«В целом общая средняя "коммунальная квитанция" увеличится на 17 %», – заявил Алипов.

Он добавил, что тарифы на ЖКУ для однокомнатной квартиры увеличатся в среднем на 130 руб., двухкомнатной – на 280 руб. и трехкомнатной – на 380 руб.

Алипов утверждает, что несмотря на планируемое повышение, предложенные тарифы для населения остаются «ниже себестоимости производства данных услуг».

«Убытки, которые мы прогнозируем в 2021 году, составят более 2 млрд руб., даже та дотация, которая предусмотрена в бюджете республики – 1,7 млрд руб. – не покрывает эти все затраты», – заявил Алипов.

Кроме того, он сообщил, что для «юридических лиц планируется установить рентабельные тарифы».

В «ДНР» также уверяют, что предложенное повышение связано с необходимостью обеспечить «должный уровень проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, обновить материально-техническую базу коммунальных предприятий, повысить зарплаты работникам отрасли, а также устранить дефицит кадров, который на данный момент составляет порядка 23%».