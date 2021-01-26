Осуществила мечту погибшего бойца АТО: Жительница Николаева собрала все призы «Гонки наций» (Фото)

Жительница Николаева собрала все награды легкоатлетического соревнования «Гонка наций». Так Татьяна Шелковская осуществила мечту бойца АТО Андрея Кизило, погибшего в Авдеевке в 2017 году. Женщина принимала участие в соревнованиях в течение 2018 года, однако передать полученные трофеи вдове Андрея удалось только в январе во Львове, передает «Громадське радіо».

Как-то Татьяна Шелковская, листая ленту новостей, наткнулась на историю бойца Андрея Кизило. Просматривая его профиль в Facebook, женщина обратила внимание на то, что воин в 2016 году уже участвовал в «Гонке наций» и мечтал получить все награды. На тот момент, по словам Татьяна, она была далека от спорта и вообще находилась в декрете.

Одна из наград, о которых мечтал погибший воин АТО

«Я посмотрела, что это возможно для меня, потому что до родов я спортом каким-то занималась. А роды очень выбили меня из моей привычной формы. Каждый день выходила с ребенком на прогулку, было уже холодно на улице, и я пробовала там рукоход, который сразу мне не дался. Пока ребенок играла – я занималась. Потом поняла, что на таких своих тренировках я далеко не зайду. Нашла клуб кросфита. Но потом взяла индивидуальные занятия с тренером на несколько месяцев, который также принимал участие в этих соревнованиях», – вспоминает Татьяна.

Впервые Татьяна приняла участие в соревнованиях в Буковеле в марте 2018 года. Затем у женщины появился азарт двигаться дальше: Киев, Одесса, Днепр, Харьков. Тренировки, подготовка, переезды, регистрация – все это было недешевым удовольствием, вспоминает она. Однако родные и друзья Тани поддерживали ее. О своей цели спортсменка рассказывала также и организаторам, и перед началом каждого соревнования они устраивали минуту молчания. Кроме того, николаевчанка после первых соревнований сделала футболку с изображением Андрея.

«Она (футболка – ред.) меня мотивировала. Вроде мы вместе бежали и преодолевали препятствия. Зимой были тяжелые переходы, в плане того, чтобы перетаскивать какие-то предметы, когда ты не сильно подготовлен, трудно было – и для ребят, и для девушек. Я не знаю, как это объяснить, просто передо мной былат цель и ты бежишь не для себя, а для него. Как если бы он бежал, то никогда бы не остановился и не сдался», – сказала Татьяна.

Она уже преодолела не один полумарамафон и готова решиться на марафон.

В силу обстоятельств Татьяна все награды смогла передать жене Андрея – Ксении Кизило только на Крещение в этом году. Женщины общались сначала в соцсетях, а потом Татьяна пригласила жену Андрея на соревнования во Львов.

Андрей Кизило вместе с женой. Фото было сделано незадолго до его гибели

«Когда мой муж просматривал все те видео, тогда еще в нашей стране не было этих "гонок". И он себя готовил морально понемногу. И я уже знала, какие там сложные препятствия, потому что Андрею удалось в 2016 году пройти малую часть "гонки" – "Забег воли". Я была тогда беременна и заказывала ему специальную форму из Киева, а он был в АТО. И передавала одежду перед соревнованиями в Буковеле. Муж делился впечатлениями – как было сложно. И когда я смотрела на Татьяну и проводила параллель того, что говорил Андрей, просто была в шоке», – рассказывает жена воина.

Ксения Кизило вместе с сыном Артемом

29 января 2017 года жизнь заместителя командира батальона Андрея Кизило оборвал осколок мины под Авдеевкой. Андрею было всего 23 года. Ксения вспоминает: муж незадолго до гибели был в отпуске, и это было их первое и последнее совместное Рождество, которое они праздновали вместе с 8-месячным сыном Артемом. Жена офицера говорит, что ее муж очень любил спорт, был настоящим лидером, ко всем относился ровно и никогда не оставлял своих собратьев в боях один на один. Получив все награды «Гонки наций» Ксения поставила их дома рядом с портретом бойца и шутит, что даже с неба ее Андрей будто подталкивает других к достижениям.

«Просто мне было не то, что страшно, просто как-то неудобно держать эти награды. Это же очень тяжелый труд. Мне было неловко, когда Татьяна передала награды и футболки, в которых она участвовала. Я пришла домой, выставила его фотографию и показывая ему медали говорю: "Ты видишь, что делается? Ты видишь? Ты там, на небе, и все равно людей заставляешь пахать!"», – делится впечатлениями Ксения.

Татьяна Шелковская

«Гонка наций» (Race nation) – это бег с препятствиями. Препятствия связаны с подъемами и спусками, водой, грязью, песком, холодом, высотой, удержанием равновесия. А также перемещением предметов, огнем и физической нагрузкой. Главной целью соревнований является проверка собственной выносливости и силы духа.