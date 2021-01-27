В «ЛНР» сообщили о мошеннике-риелторе в Луганске

В «ЛНР» в Луганске риелтор мошенническим путем завладел денежными средствами клиентки. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», «правоохранители» «выявили и задокументировали факт мошеннических действий со стороны риелтора, осуществляющего свою деятельность на территории ЛНР».

«За ускоренное проведение инвентаризации и государственную регистрацию объекта недвижимости, путем обмана, риелтор незаконно завладел денежными средствами гражданки 1978 года рождения в сумме 22 тыс. руб. (8,2 тыс. грн по местному курсу на 26.01.2021 – ред.)», – утверждают в «республике».

По данному факту в «МВД» открыли «уголовное дело» за мошенничество. «Ведется следствие», – сообщают в «ЛНР».