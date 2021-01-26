Лучшие участники ВНО получат премию в 100 тысяч

Определен размер премии, которую получат лучшие участники внешнего независимого оценивания (ВНО). Он составит 100 тыс. грн. Об этом сообщила секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа на своей Facebook-странице.

«Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение, по 100 тыс. грн», – написала Пипа.

Чтобы получить премию, сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и более, в том числе один предмет нужно сдать на 200 баллов.

«Есть справедливое условие – поступление в украинское учреждение высшего образования», – добавила Пипа.

Как сообщалось ранее, в декабре Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента Украины о премии участникам ВНО. Указом предусмотрены 20 ежегодных премий – по 5 000 грн. Премии будут назначаться школьникам, которые по результатам ВНО набрали 200 баллов по двум и более учебным предметам.