Защищать интересы участников АТО/ООС будет ветеранский омбудсмен

Министерство по делам ветеранов инициирует создание Института ветеранского омбудсмена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вопрос обсуждался на встрече министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной с правозащитниками – исполнительным директором Украинского Хельсинского союза по правам человека Александром Павличенко и национальным консультантом ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в Украине Андрианой Арехтой.

Министр отметила, что в Украине до сих пор не создан эффективный механизм правовой защиты и правовой помощи участникам АТО/ООС. По ее словам, вызывает беспокойство то, что с началом российской агрессии в разы увеличилось количество обращений военнослужащих, добровольцев, участников боевых действий о нарушении их прав, отсутствии качественного юридического сопровождения.

Особый резонанс приобретают факты открытия уголовных производств по участникам АТО/ООС.

«Минветеранов как государственный орган будет формировать и реализовывать политику по расширению возможностей государства в защите прав ветеранов. Именно поэтому сегодня мы на государственном уровне инициируем введение Института ветеранского омбудсмена. На него будут возлагаться функции мониторинга и контроля соблюдения законных прав и интересов защитников Украины в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц», – пояснила Юлия Лапутина.

Эта структура будет охватывать весь спектр вопросов по предоставлению правовой защиты ветеранов, взаимодействовать с существующими институтами по правам человека, будет усиливать и дополнять их.

«Каждый защитник Украины должен знать, куда обращаться в случае нарушения его прав, соответствующих действий правоохранительных органов, какая институция отвечает за предоставление социальных гарантий. В настоящее время активно работаем над развитием информационно-справочной системы для ветеранов», – сообщила министр.

По словам Александра Павличенко, чем больше будет задействовано механизмов, чем лучше они будут прописаны, тем большее количество защитников получат помощь. Из-за последствий войны сегодня большое количество ветеранов нуждаются в адвокации.

В свою очередь, Андриана Арехта поставила вопрос совершенствования алгоритма оказания первичной правовой помощи и важности просветительской деятельности.

«Минветеранов приглашает ветеранские организации, общественность, активистов, экспертов, правозащитников присоединиться к процессу создания института ветеранского омбудсмена, как элемента обеспечения национальной устойчивости», – резюмировала Юлия Лапутина.