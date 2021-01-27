С пробегом: В «ДНР» показали самые дорогие автомобили (Фото)

В «ДНР» на рынке подержанных авто есть дорогие модели. Самые дорогие автомобили, которые сейчас выставлены на продажу, показали на местных интернет-ресурсах.

«Все автомобили находятся на территории ДНР, в том числе как растаможенные, так и нет», – утверждают в «республике».

Первое место среди самых дорогих автомобилей на вторичном рынке занимает Land Rover Range Rover Evoque New R-Dynamic. Год выпуска – 2019. Пробег составляет 36 тыс. км. «Машина обслуживается у официального дилера Land Rover – "АААМоторс" в Ростове-на-Дону. Автомобиль не был растаможен, чтобы официальная гарантия оставалась действительной. Возможен небольшой торг», – отмечает автор объявления.

За 41 999 долларов можно приобрести гибридный внедорожник марки Mercedes GLE 550е. Год выпуска – 2018. Пробег – 32 000 км. «Растаможен. Автомобиль в идеальном состоянии, обслуживался в сервисе Mercedes. Возможен торг», – пишет владелец авто.

За 41 000 долларов можно приобрести бронированный внедорожник марки Toyоtа Land Cruiser 200 (V8). Год выпуска – 2010. Пробег – 115 000 км. «Растаможен. Машина не требует вложений», – пишет автор.

Также в «ДНР» можно купить BMW 750 Li за 39 000 долларов. Год выпуска – 2011. Пробег – 85 000 км. «Растаможен. Автомобиль в отличном состоянии. Куплен в России», – отмечает владелец авто.

Tesla Model 3 LR можно приобрести за ту же сумму – 39 000. Год выпуска – 2018. Пробег – 70 148 км. «Растаможен, автомобиль в идеальном состоянии», – описывает машину владелец.

За 36 500 долларов можно приобрести тюнингованный внедорожник Lexus RX 350 в максимальной комплектации. Год выпуска – 2017. Пробег – 51 000 км. «Растаможен. автомобиль в хорошем состоянии», – отмечается в объявлении.

За 35 300 долларов в «ДНР» можно купить внедорожник Infinite QX 70. Год выпуска – 2017. Пробег – 84 000 км. «Не растаможен. Автомобиль куплен в 2018 году в салоне в Москве. Авто находится на российском учете», – сообщает автовладелец.

Внедорожник Lexus NX 300 можно приобрести за 35 000 долларов. Год выпуска – 2019. Пробег – 15 000 км. «Растаможен. Автомобиль был пригнан из США», – отмечается в объявлении.

За 34 000 долларов продается тюнингованный Jeep Wrangler. Год выпуска – 2018. Пробег – 23 000 км. «Растаможен. Автомобиль в идеальном состоянии. Возможен обмен», – пишет автор объявления.

Внедорожник Lexus NX 350 в максимальной комплектации можно приобрести за 32 000 долларов. Год выпуска – 2017. Пробег – 26 000 км. Он также «растаможен» и в отличном состоянии.