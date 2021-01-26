В Украине хотят ввести обязательный техосмотр для транспортных средств

Чтобы ввести обязательный техосмотр для транспорта, нужно принять законопроект. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «РБК-Украина».

По его словам, обязательный ТО для транспортных средств с 2022 года должен быть, но для этого нужно принять законопроект. «Были предложения ввести его постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения. Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о сроке раз в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять», – отметил Криклий.

«Это одно из основных требований в наших имплементационных документах по ЕС. Это почти 20% от наших обязательств по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС, ведь это в первую очередь касается экологических норм. Например, в непромышленных городах основным фактором загрязнения является именно транспорт. Транспорт – это еще и вопрос безопасности перевозки пассажиров и грузов», – добавил он.

Министр подчеркнул, что соблюдение транспортных технических требований и контроля – это важно. «Но это должно быть мягко, чтобы не вызвать негативную реакцию и сопротивления населения», – сообщил Криклий.

Министр также отметил, что ему нравится, как это работает в Европе. «По результатам технического осмотра вы даже получаете видео, на котором инженер-лаборант проверяет все показатели и называет замечания. К тому же, там есть определенная ответственность владельца или пользователя машины, если будут обнаружены какие-то неисправности, а он их не устранил и из-за этого попал в ДТП. В некоторых странах за это даже предусмотрена уголовная ответственность», – резюмировал глава Министерства инфраструктуры.