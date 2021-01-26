В «ДНР» сейчас новый виток подавления любой мысли – как украинской, так и русской, – экс-пленник

В «ДНР» идут процессы для установления единоличного внутреннего правления «главы ДНР» Дениса Пушилина, а также органов, которые его поддерживают. Такое мнение высказал бывший пленник «ДНР» Владимир Фомичев, передает «Громадське радіо».

Владимир Фомичев жил в Макеевке, после 2014 года уехал из захваченного города. Зимой 2015 года он приехал в Макеевку навестить родителей, там попал в плен. Владимира удерживали в колонии Горловки до декабря 2017 года, а потом его отпустили во время большого обмена.

Фомичев следит за ситуацией в «ДНР». Отмечает, что сейчас в «республике» – новый виток подавления мнения. «Арест Романа Манекина, который произошел в Донецке [в конце декабря 2020 года]. Это российский пропагандист, один из идеологов "русской весны". Его сейчас арестовала сама "ДНР" и инкриминирует ему статью за сотрудничество с украинскими спецслужбами. В принципе, в "ДНР" сейчас происходит новый виток по подавлению любой свободной мысли, неважно – украинской или русской. И вообще сейчас там идут процессы, чтобы окончательно сделать так, чтобы там был один единственный ["глава ДНР"] Денис Пушилин, а также органы, которые его поддерживают», – считает Фомичев.

Он поясняет, что единовластие в «ДНР» нужно, во-первых, чтобы контролировать ситуацию, а во-вторых, делить финансовые потоки. «А когда у тебя появляется любая конкуренция, то она может этому мешать. Ну и они так заточены, что Россия им дала мандат на управление теми территориями, и они этим занимаются», – сказал экс-пленник.

Также Фомичев рассказал о своей жизни после освобождения из плена. Он, как и все освобожденные, получил от государства 100 тыс. грн. «Что касается лично меня, то у меня все хорошо. Здесь же вопрос, прежде всего, в психологии. Очень много людей, которые находятся в заключении, обычно думают, что они является центром мира. Хотя на самом деле это не так, ведь на свободе разные жизни, у разных людей разные, свои личные задачи», – сказал макеевчанин.

«У каждого освобожденного есть свои личные проблемы. Я уже говорил, что каждый пленный в тюрьме считает себя центром мира, и когда они выходят, думают, что им кто-то что-то должен. А в Украине еще очень любят делать из таких людей героев. Вообще-то нужно думать о психологической реабилитации, прежде всего, но я вижу, что государство в этом плане ничего не сделало. И здесь нужны не психологи-волонтеры, а профессиональные психологи», – подчеркнул он.

Как общественник Фомичев эти годы боролся за права людей, находящихся и освобождаемых из плена. В частности, добился освобождения украинских предпринимателей, находящихся в плену, на этот период от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ). «Пожалуй, одна из моих величайших побед заключается в том, что в этом году были внесены изменения в закон о сборе и учете ЕСВ. То есть теперь человеку, который имеет долги за ЕСВ и находится в плену, они списываются, и не платишь ЕСВ за время, когда ты находишься в плену. Эти изменения вступили в силу с 1 января 2021 года», – рассказал Фомичев.

Что касается будущего Донбасса, то он не верит в силу минской переговорной площадки и Минских соглашений. «Думаю, что когда Россия будет слишком слаба, а мы будем военно сильные, мы сможем забрать эти территории военным путем», – высказал он свое мнение.