В МИД России высказались о подключении США к «нормандскому формату»

Россия против подключения США к «нормандскому формату» (Россия, Германия, Украина, Франция), передает российский «ТАСС» с отсылом на заявление МИД РФ.

«Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится», – указали в министерстве.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится», – указали в МИД.