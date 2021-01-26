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В МИД России высказались о подключении США к «нормандскому формату»

26.01.21 17:32
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия против подключения США к «нормандскому формату» (Россия, Германия, Украина, Франция), передает российский «ТАСС» с отсылом на заявление МИД РФ.

«Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнению Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от формируемой новой администрации США, рассчитывать на это не приходится», – указали в министерстве.

«Расширение круга участников переговорного процесса возможно только на основе консенсуса, о наличии которого на сегодняшний день говорить не приходится», – указали в МИД.

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