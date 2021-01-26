«Когда они уже нажрутся?!»: В «ДНР» соцсети взорвала новость о повышении цен на коммуналку

В «ДНР» обнародовали план повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 февраля. По разным позициям повышение составит от 6 до 30%. В среднем, как уверяют местные «чиновники», платежки вырастут на 17%. Людей это крайне возмутило, соцсети наполнены гневными комментариями, передают «Донецкие новости».

Негодование людей вызвало повышение тарифов на фоне существующих долгов по зарплатам и высоких цен. Дончане пишут, что скоро те, кто сейчас платит за коммуналку, просто перестанут платить, потому что будет нечем.

«Что вы, уроды, творите? Люди эти тарифы не тянут... тем более на фоне московских цен. Шахтерам и металлургам платят зарплаты копейки, частями-процентами, задолженность несколько месяцев. Вот и вынуждают людей сваливать отсюда!», – возмущается Анна.

«У меня по этим тарифам не всегда получается платить , с учетом тотальной экономии на всем, а после повышения – не знаю, как будет...», – пишет Василий.

«Все никак не нахапаются, обдирают людей. Зарплату не повышают, да еще и заработанную не отдают. Будет как в 90-х. Никто платить не будет. Отопление только ж повышали...», – комментирует Виктория.

«Тем временем ЗП на шахтах не дают, вчера на собрании одной из шахт ГП "Макеевуголь" сказали, что ставки урезать будут еще, кому не нравится – валите на***, так и объяснили. Все делается для того, чтобы люди валили отсюда как можно быстрее», – добавляют в паблике.

Местные жители говорят, что объявленное накануне «повышение» зарплат на деле обернулось урезанием выплат, а на предприятиях платят проценты от положенных ставок:

Оксана: «Только у нас зарплату могут повысить так, чтобы она стала меньше»;

Кристина: «А нам и не повышают, и платят %, за сентябрь рассчитаться не могут, они нас за людей не считают, для себя пусть повышают, их зарплата покроет все ЖКХ услуги»;

Вячеслав: «Деньги чинушам нужны. У бюджетников забрали все надбавки, теперь получают еще меньше!»;

Александр: «Зарплаты подняли только на бумажке. Цены – еще два месяца назад. И сразу ЖКХ. Вы людям зарплаты дайте и рабочие места нормальные. Нелюди»;

Яна: «О, кто б сомневался! Зарплату и пенсии подняли, и тут же забирают – все для людей!».

Большинство высказывается в адрес местных «властей» нецензурными словами, и многие паблики в «республиканском» сегменте соцсетей закрыли комментарии к новости о повышении тарифов.

«Приехали... скоро трусы снимут последние... Терпение уже на пределе у людей. Дождетесь, т*ари... С*ка, выживают нас из Донецка, уроды!.. В республике нищета, а они все повышают. Когда они уже нажрутся, у людей последние копейки отбирают!» – кипят гневом дончане.