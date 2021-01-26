В Дружковке мужчина за год отсудил пособие переселенца, которого его лишило УТСЗН

Переселенец потерял работу, но продолжал получать ежемесячную адресную помощь (пособие переселенца). В итоге, управление соцзащиты населения отменило ему пособие и заставило вернуть «переплату». Мужчина снова трудоустроился, вернул «переплату», но ему отказали в восстановлении выплаты. Но он все же отсудил право на государственную поддержку и получил деньги за весь этот период. Об этом рассказали юристы Дружковского бюро безоплатной правовой помощи, передает «Вільне радіо».

Согласно порядку выплаты адресной помощи, трудоспособные переселенцы могут ее получать только если они трудоустроены или стоят на учете в центре занятости. Если же работоспособный переселенец фактически не работает в течение 2-х месяцев со дня назначения пособия, его на следующие 2 месяца урезают наполовину, и в дальнейшем прекращают. Если ВПЛ продолжает работать, то он должен пособие продлевать каждые 6 месяцев.

Геннадий переехал с неподконтрольной Ясиноватой в Дружковку. С 2015 года мужчина получал пособие переселенца, размер выплаты как трудоустроенного составлял 442 грн в месяц.

Он обратился в управление труда и соцзащиты населения Дружковки в очередной раз в 2018 году для продолжения «переселенческих» выплат. Но получил отказ из-за того, что был уволен с 2017 года. Также УТСЗН требовало вернуть переплаченную помощь.

Геннадий вернул государству почти 4 тыс. грн «лишних» выплат и рассчитывал восстановить их после того, как трудоустроится. Но даже после трудоустройства в выплатах УТСЗН ему отказало. Мужчине сообщили, что он больше не имеет права на помощь переселенцу. А вот если бы он получил инвалидность, тогда бы имел право возобновить выплату, – так трактовали порядок предоставления выплаты переселенцам сотрудники УТСЗН Дружковки.

Отказ УТСЗН мотивировало тем, что согласно п. 3 порядка работоспособным переселенцам, которым прекратили выплачивать помощь по таким, как у Геннадия, основаниями, пособие не назначают, кроме людей, которые после прекращения этой выплаты утратили трудоспособность. То есть, поскольку Геннадий не получил инвалидность, управление не имело законных оснований назначить помощь.

С таким ответом управления мужчина в конце сентября 2019 года обратился за юридической помощью в Дружковское бюро безоплатной правовой помощи.

Позиция правозащитников такова: решение УТСЗН незаконно. Потому что закон не запрещает обновлять адресную помощь каждые 6 месяцев. И даже если Геннадий, согласно букве закона, не имел права возобновить выплату сразу после своего трудоустройства, он может это сделать через полгода после прекращения таких выплат и устранения обстоятельств, послуживших основанием для их прекращения.

Суд согласился с тем, что законных оснований «навсегда» отказывать гражданину в госпомощи у УТСЗН не было.

Специалист Дружковского бюро БПП Инна Куракина помогла мужчине отсудить у УТСЗН адресную денежную помощь с даты его обращения. В ноябре 2020 года Геннадий получил 5 304 грн. Также выплаты автоматически продлены на следующий 6-месячный срок из-за карантина.

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