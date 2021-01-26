Россия продолжает выращивать информационный пул в Украине, – пресс-секретарь Яценюка

Дважды премьер-министр Украины Арсений Яценюк в очередной раз судится из-за распространения лжи в отношении него. Об этом в соцсети сообщила пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лаппо.

Она уточнила, что речь идет о видеоблоге на YouTube, где несколько дней назад ведущая Мирослава Бобровская высказала «отборную чернуху об Арсении Яценюка». «Все фейки и ложь в одном флаконе. Там и о жене Терезии, и о родных, которых уже нет в живых. И, конечно же, об организации схем, "существенно обокравших государство"», – написала Лаппо.

Пресс-секретарь дополнила, что также Бобровская в блоге высказалась относительно фонда Яценюка «Открой Украину» и Киевского форума по вопросам безопасности. «Видно, участие в этих проектах западных политиков, дипломатов, экспертов и вовлечение их в украинский дискурс не прошло мимо ФСБ», – охарактеризовала Лаппо.

Кроме того, ведущая отмечает, что Яценюк выступал против вступления Украины в Таможенный союз, «поэтому так активно поддержал события на Майдане, приведшие к государственному перевороту». «О "перевороте" тоже вспомним в суде», – отметила пресс-секретарь Яценюка.

Лаппо добавила, что Бобровская работает в Ruptly – части медиасети Russia Today. Также она опубликовала фото из сети ведущей – около двух лет назад она посещала Москву, надпись на однои из фото – «Hello my Moscow».

«Важное резюме: Россия продолжает выращивать свой информационный пул в Украине для подрыва ситуации в нашем государстве и дискредитации прозападных политиков», – резюмировала Лаппо.