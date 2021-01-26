В Украине подорожали самые дешевые вина

Еще в середине января Кабинет министров Украины поднял минимальные цены на некоторые алкогольные напитки. Рост составил на 23% или 20 грн. Уже с сегодняшнего дня на полках магазинов вермуты и некоторые вина станут дороже, передает «Вільне радіо».

Соответствующее постановление Кабинет министров Украины принял 13 января.

Так, КМУ изменил описание и характеристики некоторых вин. Ранее в документе была графа «вино в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л» – ее минимальной ценой указывалось 89 грн.

Теперь же в этой рубрике указано: «вина игристые, вина газированные, сброженные напитки, вина ароматизированные игристые, фактическая прочность которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15% объемных единиц этилового спирта, при условии, что этиловый спирт, содержащийся в готовом продукте, имеет полностью ферментное (эндогенное) происхождение, разливаются в бутылки, закупоренные специальными пробками для таких напитков типа "гриб", содержащихся на месте с помощью стяжек или застежек, и / или имеют избыточное давление, вызванное наличием диоксида углерода в растворе на уровне не менее 1 бар при температуре 20 °С в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л». И цена соответственно выросла до 109 грн.

То есть минимальная розничная цена на игристые вина поднялась на 23% или на 20 грн.

В соответствии с разъяснениями Минэкономики, такие изменения в минимальных тарифах на алкогольные напитки нужны для повышения качества продукции и борьбы с фальсификатом.

«Главная проблематика заключается в том, что сейчас на рынке происходит манипуляция названиями продукции и ценами, когда импортированный напиток на основе вина (а напиток – это продукт более низкого качества чем игристое вино) продается по цене как игристое вино (а качество вина несравненно выше). В такой ситуации украинские производители качественных игристых вин оказываются в неконкурентной ситуации, а украинские потребители, введенные в заблуждение, покупают некачественный импортированный напиток вместо настоящего игристого вина. Принятое постановление устраняет все эти манипулятивные разночтения и регулирует вопросы "цена должна равняться качеству"», – разъясняет пресс-служба министерства.