Из ВПЛ только 10% имеют собственное жилье, а среди жителей принимающих громад – 80%

46% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) считают себя недостаточно интегрированным в принимающих громадах. Это при том, что большинство переселенцев проживают в этих громадах уже более 3 лет. Таковы данные последней волны мониторинга Международной организации по миграции (МОМ). Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала представительница Датского совета по делам беженцев Анастасия Фитисова.

«Есть разница между ВПЛ и местным населением в доступе к рынку труда. Например, среди трудоспособного населения уровень занятости ВПЛ – 56%, а для общего населения – он на 11% больше», – дополнила она.

Сейчас лишь около 10% переселенцев проживают в собственном жилье. «А если мы посмотрим на общее население громад, то это около 80%», – акцентировала специалистка.

Среди городов Украины, которые наиболее открыты для ВПЛ, представители Датского совета назвали Мариуполь.

«Мариуполь взял много интересного из опыта Грузии, в частности, их отношение. Они приглашают ВПЛ, потому что они говорят "у нас большой город, но и большие проблемы, с точки зрения кадрового потенциала". В Мариуполь приглашают учителей, инженеров, специалистов», – рассказал представитель Датского совета по делам беженцев Владислав Кучереносов.

В частности, в Мариуполе действуют программы по обеспечение жильем переселенцев. «Из опыта Грузии они взяли балльную систему распределения жилья. Есть система баллов, кто набрал больше баллов – получает жилье», – пояснил Кучереносов.