Россию поймали на лжи на переговорах по Донбассу, – Арестович

Украина инициировала созыв внеочередного заседания безопасности подгруппы ТКГ из-за ранения 25 января украинского военного на Донетчине. В свою очередь, на переговорах Россия предоставила фейковые доказательства обстрела украинскими бойцами населенного пункта, но эта попытка не была успешной. Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«Надо посмотреть на предысторию. Там речь шла о том, что не только мы отметили, что они ранили нашего бойца и обстреляли жилой дом, но и российская сторона сделала фейк о том, что якобы украинские подразделения обстреляли из тяжелой артиллерии и минометов населенный пункт. Попытались обмануть миссию СММ ОБСЕ, предоставив так называемые "доказательства" – аккуратно снятый лист шифера и фото столбика, на котором ржавая проволока, и ржавый срез места, на котором повреждение было. Все посмеялись, это не прошло», – сказал Арестович.

По его словам, россияне таким образом пытаются «сбить тот самый координационный механизм, который существует», чтобы получить возможность проверять украинские позиции.

«Помните, как это было с 503-м батальоном морской пехоты и позициями в Шумах? Они хотят сделать эту возможность контролировать постоянно. А на самом деле за этим стоит политическая воля Российской Федерации, которая заключается в том, что они хотят принудить нас к прямому взаимодействию с марионеточными квазиобразованиями, которые они называют "народными республиками"», –- пояснил спикер украинской делегации.