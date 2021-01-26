Подозревают в связях с «ДНР»: Адвокат рассказал о деле женщины-ветерана АТО

Ветеран АТО Виктория Котеленец все еще находится под арестом в Лукьяновском СИЗО в Киеве. Женщину подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании «ДНР». О нынешней ситуации рассказал ее адвокат Виталий Цокур, передает «Громадське радіо».

«Пока сложно судить по поводу истинных мотивов этого расследования и серьезного настроя Нацполиции в отношении Виктории», – отметил адвокат на вопрос, почему к делу вернулись снова.

Викторию уже ранее обвиняли в том, что на фото так называемого «парада» украинских пленных 24 августа 2014 года в Донецке в качестве конвоира «ДНР» запечатлена именно она, а не Ольга Сухова.

В этот раз Котеленец арестовали 19 января. Кроме того, наложен арест на ее имущество, которое изъяли при обыске – два телефона и сим-карты. Одна из статей по которым ее арестовали, подтверждает Виталий Цокур, предусматривает такой арест:

«Одно из правонарушений, которое ей инкриминируют, это ч. 2 ст. 260, то есть, – участие в функционировании незаконного вооруженного формирования, что предусматривает конфискацию имущества», – пояснил защитник.

Часть вещей изъяли при обыске квартиры Котеленец в Константиновке Донецкой области. Адвокат предполагает, что на них тоже, скорее всего, наложат арест.

Цокур уже подал апелляционную жалобу на постановление об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта. Жалобу по закону должны рассмотреть в течение 3 дней.

«То, что там, знаете, по закону они должны ее рассмотреть в течение 3 дней, то вряд ли, но я надеюсь, что это можно будет сделать в начале следующей недели», – считает защитник.

Он отметил, что будет отстаивать невиновность и непричастность Котеленец к совершению преступлений. «Ну, во-первых, я общался с Викторией. Она сообщила, что с июля 2014 года до начала 2015 года находилась в России. Я, конечно же, спрашивал у нее доказательства в подтверждение этого. Она ответила, что имеет фотографии за тот период и у нее действительно есть фотографии с 14 августа 2014 года. У нее была другая прическа, короче волосы сантиметров на 10-15 и черного цвета», – перечислил Цокур.

Он считает, что доказательства, которыми оперирует следствие, собраны с нарушениями. «Дело в том, что те доказательства, которые в них собраны, проведенные допросы свидетелей и их опознания по фотографиям, в частности, проведены с нарушением УПК. Не формально норм, а логических вещей. Поскольку, когда проводится опознание, объекты для сравнения не должны иметь резких различий. Условно говоря, если проводится опознание молодой женщины с белыми волосами, то вполне логично, что это должны быть примерно похожи на нее и другие лица женского пола. А то, что предоставлялось этим свидетелям для сравнения, там, знаете, мне кажется, по-видимому, в 99 из 100 случаев указали бы, что именно фотография Виктории похожа на эту блондинку», – пояснил адвокат.

«Здесь еще какая вещь: эти четыре человека, которые были военнопленными, они вспомнили, что действительно была такая блондинка. Но в то же время ничего больше они не сообщили. Ни что они где-то ее видели или слышали голос, знали, как она движется или какая у нее мимика. Вот об этом неизвестно ничего. То есть, они однажды увидели с определенной дистанции человека и затем указали по фото. Насколько я понимаю, вживую они Викторию не видели», – продолжил он.

Сейчас Котеленец остается под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось ранее, Виктории Котеленец 31 год. В течение 2015-2016 годов она воевала в рядах добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и Украинской добровольческой армии. 19 января она приехала из Донецкой области в Киев, чтобы получить удостоверение участника боевых действий. Вечером планировала возвращаться домой. Но женщину задержали прямо в Министерстве по делам ветеранов и арестовали. Ее старшему ребенку – 11 лет, младшему – один год и 4 месяца, муж – офицер Вооруженных сил, мама – волонтер.