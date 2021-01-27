Марія Красненко: Вибори пройшли, а процедури залишились?

Свого часу гаслом адвокаційної кампанії щодо можливості участі переселенців у місцевих виборах стала фраза «Переселенці – ВиБорці!». Минулий 2020 рік, став тим роком, коли саме ці борці, мали змогу бути виборцями шляхом зміни виборчої адреси. Попри новизну процедури та достатньо короткий період реалізації (з 1 липня по 10 вересня 2020 року), більше ніж 100 тисяч громадян змогли нею скористатись. І це те, над чим і надалі треба працювати. Скажу більше, всередині листопада 2020 року ми провели фокус-групу, в межах якої опитали респондентів з Заходу, Центру, Сходу та Півдня України. Зокрема, ми задались питанням про важливість цієї процедури. Третина учасників однозначно визначає пріоритетність участі в місцевих виборах перед президентськими чи парламентськими. Ще третина, вважає їх рівнозначними за важливістю. Головними аргументами залишається саме можливість впливу місцевої влади на життя у громаді, децентралізація та можливість комунікації з владою. Тобто всі, опитані визначають важливість участі з метою впливу.

Але це точно не все.

Згідно опитування, що проводилось на початку грудня 2020 року Коаліцією організацій, що опікуються питаннями захисту прав постраждалих від збройного конфлікту, більш ніж 30% опитаних визначали саме невчасну зміну виборчої адреси як основну причину своєї неучасті у місцевих виборах до органів місцевого самоврядування та місцевих голів у 2020 році. Всього в опитуванні взяли участь 776 респонденти, 60,7% – у віці до 45 років. Тому скажу так, інформування про процедуру і надалі залишається актуальним, і ми не припиняємо це робити. Проте варто відзначити, що після кількох місяців «виборчого шуму», знову привернути увагу до якоїсь, хоч і надзвичайно важливої процедури, що стосується виборів – надзвичайно складно. Але тут я просто вимушена вчергове нагадати, що процедура зміни виборчої адреси доступна саме в міжвиборчий період, який фактично скрізь і настав. Ми закликаю поширювати цю інформацію. Адже як було виявлено в межах згаданої раніше фокус-групи, найбільш актуальними джерелами стала Інтернет мережа та «сарафанне радіо».

Не можу не сказати, що крім міфа про строки, такими ж є думки про необхідність повторного звернення, через рік, два чи перед наступними виборами, наступним туром. Це не так. Зміна є безстроковою і звернення (онлайн через сайт ДРВ чи особисто) здійснюється лише один раз (звісно, якщо у вас не зміняться інші обставини). Зміна виборчої адреси також ніяким чином не впливає і на вашу можливість зміни місця проживання («прописки»). Проте пам’ятайте, змінивши вашу реєстрацію, виборча адреса буде визначена відповідно до неї. Звернутись про визначення іншої (змінити виборчу адресу) ви можете через рік після останньої зміни в межах процедури.

Ми закликаємо вас не втрачати можливість і звертатись вже зараз до органів ведення Державного реєстру виборців. Така можливість доступна в електронній або паперовій формі, особисто або через уповноважену особу (за довіреністю), без необхідності надання підтверджуючих документів (тільки паспорт і сама заява). Тим більше, що все це потребує мінімум часу, а от результат – ваша участь. Адже #КоженГолосВпливає.