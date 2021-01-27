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В соцсети показали очередь к банкомату в «ДНР» (Фото)

27.01.21 12:36
Макеевка
Макеевка

В «ДНР» местные жители показали очередь к банкомату «центрального республиканского банка» в Макеевке. Кадры опубликованы в соцсети, передают «Донецкие новости».

Кадры сняты 25 января:

«Видать, "увеличенную" з/п люди снимают… ДНР без очередей не ДНР… А у нас все для народа! В кавычках!... Торопятся люди поскорее снять зарплату и оплатить самые народные тарифы на ЖКХ… Это же ДНР», – пишут макеевчане.

Также люди объясняют, что банкоматов мало, обслуживать их некому, «а те, что еще работают, через раз карточку кушают».

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