В соцсети показали очередь к банкомату в «ДНР» (Фото)

В «ДНР» местные жители показали очередь к банкомату «центрального республиканского банка» в Макеевке. Кадры опубликованы в соцсети, передают «Донецкие новости».

Кадры сняты 25 января:

«Видать, "увеличенную" з/п люди снимают… ДНР без очередей не ДНР… А у нас все для народа! В кавычках!... Торопятся люди поскорее снять зарплату и оплатить самые народные тарифы на ЖКХ… Это же ДНР», – пишут макеевчане.

Также люди объясняют, что банкоматов мало, обслуживать их некому, «а те, что еще работают, через раз карточку кушают».