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Выжили: Донецке под мостом живут лебеди

27.01.21 13:56
Донецк
Донецк / Фото: facebook.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке лебеди, спавшие на льду, выжили. Данную тему обсуждают местные жители в Facebook, передают «Донецкие новости».

Дончанин Александр прогуливался вдоль Кальмиуса и поделился снимками. На фото – покрытая льдом, несмотря на установившуюся теплую погоду, река и утки на льду.

У него спросили, видел ли он лебедей, которых недавно спасали. Александр ответил, что лебеди сидели на чистой воде под мостом (б. Шевченко). «Но фиксированное фокусное расстояние камеры телефона это не засняло», – сообщил он.

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