Упомянули Украину: Новый президент США впервые поговорил с президентом России

Состоялся первый телефонный разговор нового президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным. В беседе лидеры упомянули конфликт на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США подтвердил «твердую поддержку США суверенитета Украины».

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, которые причиняют вред нам или нашим союзникам. Два президента договорились поддерживать прозрачную и последовательную коммуникацию в будущем», – говорится в сообщении.

Также обсуждалось действие договора о ядерном оружии, который ограничивает его количество и ряд иных тем международной повестки дня.

В Кремле по итогам разговора президентов отметили, что «нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества».

Пресс-служба российского президента упомянула «внутриукраинское урегулирование» среди международных тем, которые затрагивались в беседе Байдена и Путина.