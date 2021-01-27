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Украинцам не будут начислять штрафы и пеню за задержку оплаты коммуналки в январе, – Шмыгаль

27.01.21 09:26
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль / Фото: pravda.com.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал, что людям не будут начислять штрафы или пеню за несвоевременно уплаченные тарифы на газ и отопление за январь. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает «Украинская правда».

«Штрафы или пеня за несвоевременно уплаченные газ, тепло за январь применяться не будут. Это важный месседж для людей, чтобы люди не волновались, если будут платежки, неправомерно слишком высоко начислены», – сказал глава Кабмина.

Он отметил, что правительство ожидает результатов расследования Антимонопольного комитета и «установления честных и прозрачных правил на рынке газа».

По словам Шмыгаля, эти шаги будут способствовать уменьшению тарифов на коммуналку для украинцев.

Кроме этого он отметил, что тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться.

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