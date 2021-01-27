С начала года число незаконно удерживаемых на неподконтрольном Донбассе украинцев возросло, – омбудсмен

С начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей возросло до 267 человек. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей Facebook-странице.

Она уточнила, что из них 226 – гражданские лица, в том числе 4 волонтеров, 37 – военнослужащие, 4 – добробаты.

Также омбудсмен рассказала о продолжении процесса односторонней передачи пленных из «Л-ДНР».

«По имеющейся у меня информации, реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" об односторонней передаче на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса, – продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна», – сообщила Денисова.

По ее словам, установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в «судах» на временно неподконтрольной территории.

«Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно», – подчеркнула омбудсмен.

Как сообщили родители и близкие планируемых к передаче пленных, они ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания неизвестно.

Напомним, ранее в «ДНР» и «ЛНР» заявили, что приняли решение передать украинской стороне некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины. В группу вошли «женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик».

Сообщалось, что 9 незаконно удерживаемых в «Л-ДНР» граждан вернутся на подконтрольную Украине территорию 21 января. Планировалось, что они будут передаваться не через уполномоченные органы украинской власти, а через посредника. Но процесс передачи удерживаемых лиц был приостановлен.