Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1,2 миллиона человек

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 115 детей и 172 медработника. Об этом сегодня, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2 430 человек;
- летальных случаев – 145;
- выздоровели – 14 250 человек;
- проведено тестирований – 47 120 (в том числе методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях», – уточнил Степанов.
За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, из них:
- выздоровели – 980 085 человек (81,6% от общего числа заболевших);
- находятся на лечении – 198 596 человек (16,6%);
- летальных исходов – 22 202 (1,8%).
Проведено ПЦР-тестов – 6 152 298.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 437 случаев;
- Винницкая область – 158 случаев;
- Волынская область – 76 случаев;
- Днепропетровская область – 188 случаев;
- Донецкая область – 143 случая;
- Житомирская область – 107 случаев;
- Закарпатская область – 86 случаев;
- Запорожская область – 204 случая;
- Ивано-Франковская область – 167 случаев;
- Киевская область – 276 случаев;
- Кировоградская область – 48 случаев;
- Луганская область – 49 случаев;
- Львовская область – 221 случай;
- Николаевская область – 174 случая;
- Одесская область – 185 случаев;
- Полтавская область – 116 случаев;
- Ровенская область – 164 случая;
- Сумская область – 85 случаев;
- Тернопольская область – 96 случаев;
- Харьковская область – 238 случаев;
- Херсонская область – 64 случая;
- Хмельницкая область – 169 случаев;
- Черкасская область – 126 случаев;
- Черновицкая область – 169 случаев;
- Черниговская область – 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.