Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1,2 миллиона человек

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 115 детей и 172 медработника. Об этом сегодня, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2 430 человек;

летальных случаев – 145;

выздоровели – 14 250 человек;

проведено тестирований – 47 120 (в том числе методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, из них:

выздоровели – 980 085 человек (81,6% от общего числа заболевших);

находятся на лечении – 198 596 человек (16,6%);

летальных исходов – 22 202 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 152 298.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 437 случаев;

Винницкая область – 158 случаев;

Волынская область – 76 случаев;

Днепропетровская область – 188 случаев;

Донецкая область – 143 случая;

Житомирская область – 107 случаев;

Закарпатская область – 86 случаев;

Запорожская область – 204 случая;

Ивано-Франковская область – 167 случаев;

Киевская область – 276 случаев;

Кировоградская область – 48 случаев;

Луганская область – 49 случаев;

Львовская область – 221 случай;

Николаевская область – 174 случая;

Одесская область – 185 случаев;

Полтавская область – 116 случаев;

Ровенская область – 164 случая;

Сумская область – 85 случаев;

Тернопольская область – 96 случаев;

Харьковская область – 238 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 169 случаев;

Черкасская область – 126 случаев;

Черновицкая область – 169 случаев;

Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.