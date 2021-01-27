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Количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 1,2 миллиона человек

27.01.21 09:03
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 115 детей и 172 медработника. Об этом сегодня, 27 января, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 430 человек;
  • летальных случаев – 145;
  • выздоровели – 14 250 человек;
  • проведено тестирований – 47 120 (в том числе методом ПЦР – 27 041, методом ИФА – 20 079).

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях», – уточнил Степанов.

За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, из них:

  • выздоровели – 980 085 человек (81,6% от общего числа заболевших);
  • находятся на лечении – 198 596 человек (16,6%);
  • летальных исходов – 22 202 (1,8%).

Проведено ПЦР-тестов – 6 152 298.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 437 случаев;
  • Винницкая область – 158 случаев;
  • Волынская область – 76 случаев;
  • Днепропетровская область – 188 случаев;
  • Донецкая область – 143 случая;
  • Житомирская область – 107 случаев;
  • Закарпатская область – 86 случаев;
  • Запорожская область – 204 случая;
  • Ивано-Франковская область – 167 случаев;
  • Киевская область – 276 случаев;
  • Кировоградская область – 48 случаев;
  • Луганская область – 49 случаев;
  • Львовская область – 221 случай;
  • Николаевская область – 174 случая;
  • Одесская область – 185 случаев;
  • Полтавская область – 116 случаев;
  • Ровенская область – 164 случая;
  • Сумская область – 85 случаев;
  • Тернопольская область – 96 случаев;
  • Харьковская область – 238 случаев;
  • Херсонская область – 64 случая;
  • Хмельницкая область – 169 случаев;
  • Черкасская область – 126 случаев;
  • Черновицкая область – 169 случаев;
  • Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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