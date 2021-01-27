В «ДНР» коронавирус подтвердили у 206 человек за сутки

В «ДНР» за сутки выявили 206 больных коронавирусом. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведено 474 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания (31,6%) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на утро 27 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 19 690, из них:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 7 355 пациентов (37,4% от общего числа заболевших);

выздоровели – 10 593 человека (53,8%);

летальных случаев – 1 742 (8,8%).

Кроме того, в «ДНР» за сутки выявлено 75 случаев пневмоний, что на 17 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Госпитализированы 54 человека. Всего на лечении находятся 1 605 пациентов с пневмониями, из них 644 на кислородной поддержке (+27 за сутки).