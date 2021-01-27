Сводка из зоны ООС за 26 января: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе проведения Операции Объединенных сил со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Новоалександровки НВФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

«Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», – говорится в сообщении.

Вблизи Новозвановки противник применил в сторону украинских позиций автоматический станковый гранатомет.

Неподалеку Авдеевки, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», НВФ вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил снайперское оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило 4 раза. Применялось следующее вооружение: Донецкое направление: РПГ/СПГ – 6 гранат; стрелковое оружие – 1 раз. Мариупольское направление: АГС – 3 гранаты; стрелковое оружие – 1 раз. В зоне обстрела оказались Яковлевка, Коминтерново (после декоммунизации Пикузы – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 26 января, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Попасная – Калиново: СПГ-9 (5 выстрелов), РПГ-7 (3 выстрела), АГС-17 (30 выстрелов), крупнокалиберный пулемет; Новоалександровка – Калиново-Борщеватое: СПГ-9 (1 выстрел)».