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От коронавируса на Донетчине умерли еще 13 человек, – Кириленко (Карта)

27.01.21 10:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 человека. Об этом сегодня, 27 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 13 жизней в Донецкой области:

  • 5 – в Славянской территориальной громаде;
  • 3 – в Краматорской ТГ;
  • по 2 – в Дружковской и Торецкой ТГ;
  • 1 – в Лиманской ТГ.

За вторник, 27 января, лаборатории сообщили о еще 141 больном, среди которых 9 детей:

  • 49 – в Мариупольской ТГ;
  • 33 – в Славянской ТГ;
  • 22 – в Торецкой ТГ;
  • 16 – в Краматорской ТГ;
  • 8 – в Константиновской ТГ;
  • 5 – в Николаевской ТГ;
  • 3 – в Великоновоселковской ТГ;
  • 2 – в Черкасской ТГ;
  • по 1 – в Покровской, Марьинской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 363 человек, из них:

  • выздоровели – 38 103 человека (87,8% от всех заболевших);
  • на лечении – 4 428 пациентов (10,3%);
  • летальных случаев – 832 (1,9%).

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