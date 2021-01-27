От коронавируса на Донетчине умерли еще 13 человек, – Кириленко (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 человека. Об этом сегодня, 27 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 13 жизней в Донецкой области:
- 5 – в Славянской территориальной громаде;
- 3 – в Краматорской ТГ;
- по 2 – в Дружковской и Торецкой ТГ;
- 1 – в Лиманской ТГ.
За вторник, 27 января, лаборатории сообщили о еще 141 больном, среди которых 9 детей:
- 49 – в Мариупольской ТГ;
- 33 – в Славянской ТГ;
- 22 – в Торецкой ТГ;
- 16 – в Краматорской ТГ;
- 8 – в Константиновской ТГ;
- 5 – в Николаевской ТГ;
- 3 – в Великоновоселковской ТГ;
- 2 – в Черкасской ТГ;
- по 1 – в Покровской, Марьинской и Лиманской ТГ.
С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 363 человек, из них:
- выздоровели – 38 103 человека (87,8% от всех заболевших);
- на лечении – 4 428 пациентов (10,3%);
- летальных случаев – 832 (1,9%).