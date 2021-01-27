От коронавируса на Донетчине умерли еще 13 человек, – Кириленко (Карта)

В Донецкой области за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 человека. Об этом сегодня, 27 января, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 13 жизней в Донецкой области:

5 – в Славянской территориальной громаде;

3 – в Краматорской ТГ;

по 2 – в Дружковской и Торецкой ТГ;

1 – в Лиманской ТГ.

За вторник, 27 января, лаборатории сообщили о еще 141 больном, среди которых 9 детей:

49 – в Мариупольской ТГ;

33 – в Славянской ТГ;

22 – в Торецкой ТГ;

16 – в Краматорской ТГ;

8 – в Константиновской ТГ;

5 – в Николаевской ТГ;

3 – в Великоновоселковской ТГ;

2 – в Черкасской ТГ;

по 1 – в Покровской, Марьинской и Лиманской ТГ.

С начала пандемии на Донетчине COVID-19 диагностировали у 43 363 человек, из них: