Разрешений нет: Глава Донетчины рассказал о реальной ситуации с добычей сланцевого газа

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко опроверг слухи о том, что на Донетчине в районе Святогорска ведется добыча сланцевого газа. По его словам, никаких разрешительных документов на это в данный момент ни у кого нет.

«То, что говорят, добыча газа планируется путем проведения гидроразрыва, это относится к сланцевому газу, – добыча не ведется, разрешительных документов на это нет ни на территории Донецкой области и непосредственно Святогорской громады, так и, насколько мне достоверно известно, на территории Харьковской области», – подчеркнул Кириленко.

Он отметил, ссылаясь на имеющуюся у него информацию, что для принятия решения о начале добычи сланцевого газа возможно получение разрешительных документов на изучение Юзовского месторождения. Однако это не будет иностранная компания.

«Площадь Юзовского месторождения составляет порядка 8 тысяч кв. км. И для того, чтобы провести исследования надлежащим образом, необходимо привлечь соответствующих специалистов, а после этого уже принимать решение – целесообразно ли добывать газ природный сланцевый или, возможно, перейти на добычу и разработку нефтяного месторождения национальными компаниями», – сообщил глава области.

Он добавил, что в настоящий момент на Донетчине сланцевый газ «точно не добывается и вопрос не стоит о заведении какой-либо компании для того, чтобы начать его добычу».

Напомним, ранее в «Нафтогазе» сообщили, что запущено в работу первое месторождение газа плотных пород, и 13 января началась подача в систему магистральных газопроводов газа из Святогорского месторождения, которое находится «внутри» недавно приобретенной компанией Юзовской площади. При этом глава «Нафтогаза» Андрей Коболев не уточнил, что Святогорское месторождение находится в Харьковской области, в Изюмском районе. В этой связи многие жители Донетчины решили, что речь идет о курортном городе Святогорске, расположенном под Славянском. Все это породило массу домыслов, особенно на севере региона, ведь Изюмский район Харьковщины граничит со Славянским районом Донецкой области. Обсуждая информацию в соцсетях, жители Славянска и ближайших поселков довольно настойчиво связывали со стартом добычи отсутствие воды в колодцах, и даже в реке Северский Донец.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»