По доверенности: В «Ощадбанке» рассказали, какие операции можно провести без присутствия пенсионера-переселенца

В связи с затянувшимся карантином и закрытыми КПВВ на Донбассе многие пенсионеры – внутренне перемещенные лица не могут попасть в отделения «Ощадбанка» на подконтрольной украинской власти территории. Более сотни тысяч человек не могут забрать перевыпущенные банковские карты, кто-то потерял реквизиты и нужно сменить ПИН-код. В колл-центре «Ощадбанка» пояснили, какие операции можно провести без личного присутствия переселенца, передают «Донецкие новости».

Ключевой момент в подобных ситуациях – наличие правильно составленной доверенности у доверенного лица, которое может представлять интересы физически отсутствующего пенсионера-переселенца.

«Я пенсионер и являюсь ВПЛ. У моей карты истек срок действия. Мне пришла SMS, что новая карта находится в отделении банка. В силу своего возраста (1942 года рождения) и состояния здоровья сейчас не могу выехать и ее получить. Может ли человек по доверенности, выданной в РФ, получить карту в банке?», – задала вопрос пенсионерка-ВПЛ Валентина.

«Карту можно получить по доверенности (за исключением Электронного пенсионного удостоверения – ЭПУ). В тексте доверенности должны быть указаны соответствующие полномочия на получение карты, выпущенной на имя владельца счета», – ответили в «Ощадбанке».

«Может ли другой человек забрать мою карту с моими документами? Если у меня нет возможности забрать», – задал подобный вопрос другой пенсионер.

«Получить карту может доверенное лицо. Необходимо предоставить в отделении паспорт и идентификационный код доверенного лица, а также доверенность, заверенную нотариально», – пояснил оператор банка.

Люди описывают и реальные жизненные ситуации, вследствие которых пенсионеры остаются отрезаны от сервисов банка и не могут самостоятельно решить проблему, особенно это касается маломобильных пожилых людей.

«У моей сестры свекровь – пенсионерка-ВПЛ, ей заблокировал финансовый номер мобильный оператор, а ПИН-код она не помнит (у нее склероз). Карта пенсионная, не просроченная, без фото. Как решить такую проблему? Свекровь по состоянию здоровья не может сейчас прийти в отделение. Может, это возможно сделать по доверенности? И как изменить финансовый номер, если нет ПИН-кода?», – спрашивает Мария.

«Изменить финансовый номер телефона можно в отделении банка как владельцем счета, так и доверенным лицом. В тексте доверенности должно быть четко определено право доверенного лица на смену мобильного номера клиента (финансового номера) и / или право на изменение персональных данных клиента, которые были им предоставлены банку при заключении договора комплексного банковского обслуживания», – разъяснили в «Ощадбанке».

В колл-центре также уточнили, что по доверенности изменить финансовый номер и ПИН-код пенсионной карты возможно только в том отделении, в котором открыт карточный счет.

Кроме того, без посещения отделения можно изменить финансовый номер телефона в любом банкомате или терминале «Ощадбанка», если предыдущий номер является активным.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 28 февраля 2021 года. Соответственно, перевыпущенные карты пенсионеров-переселенцев могут храниться в отделениях банка до 31 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. В то же время продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения. Если пришло SMS от «Ощадбанка», то перевыпущенная карта уже находится в отделении. Если люди не смогли забрать свою новую карту в отделении, они могут и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года.