Верховная Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме: Подробности

Верховная Рада на заседании 26 января приняла в целом законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, передает «Ліга.net».
«За» проголосовали 255 нардепов, «против» – 58, «воздержались» – 40.
По принятому закону на референдум могут быть вынесены такие вопросы:
- утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
- вопросы общегосударственного значения;
- вопросы об изменении территории Украины;
- вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.
Предметом референдума не могут быть вопросы:
- противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
- направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
- о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
- отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
На референдум одновременно может быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение.
Процедура проведения предусматривает следующее:
- 300 и более совершеннолетних граждан должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые формулируют вопрос;
- для проведения референдума нужно собрать подписи 3 млн избирателей не менее чем в двух третях областей Украины, не менее 100 000 в каждой;
- чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших;
- Конституционный суд может проверять вынесенный на референдум вопрос на конституционность;
- новый референдум по решению, которое было поддержано на референдуме, может состояться не раньше, чем через три года со дня оглашения результатов предыдущего голосования, по решению, которое не было поддержано – не раньше, чем через год;
- референдум не может проводиться одновременно с выборами.