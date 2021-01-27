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Верховная Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме: Подробности

27.01.21 13:16
/ Фото: golos.com.ua

Верховная Рада на заседании 26 января приняла в целом законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, передает «Ліга.net».

«За» проголосовали 255 нардепов, «против» – 58, «воздержались» – 40.

По принятому закону на референдум могут быть вынесены такие вопросы:

  • утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
  • вопросы общегосударственного значения;
  • вопросы об изменении территории Украины;
  • вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Предметом референдума не могут быть вопросы:

  • противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
  • направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
  • о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
  • отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На референдум одновременно может быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение.

Процедура проведения предусматривает следующее:

  • 300 и более совершеннолетних граждан должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые формулируют вопрос;
  • для проведения референдума нужно собрать подписи 3 млн избирателей не менее чем в двух третях областей Украины, не менее 100 000 в каждой;
  • чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших;
  • Конституционный суд может проверять вынесенный на референдум вопрос на конституционность;
  • новый референдум по решению, которое было поддержано на референдуме, может состояться не раньше, чем через три года со дня оглашения результатов предыдущего голосования, по решению, которое не было поддержано – не раньше, чем через год;
  • референдум не может проводиться одновременно с выборами.

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