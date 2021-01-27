Верховная Рада приняла законопроект о всеукраинском референдуме: Подробности

Верховная Рада на заседании 26 января приняла в целом законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, передает «Ліга.net».

«За» проголосовали 255 нардепов, «против» – 58, «воздержались» – 40.

По принятому закону на референдум могут быть вынесены такие вопросы:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

вопросы общегосударственного значения;

вопросы об изменении территории Украины;

вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Предметом референдума не могут быть вопросы:

противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На референдум одновременно может быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение.

Процедура проведения предусматривает следующее: