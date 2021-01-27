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На Луганщине от осложнений коронавируса умерли еще 3 человека

27.01.21 12:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли еще трое больных. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

География выявленных заболеваний:

  • город Лисичанск – 21;
  • Рубежное – 2;
  • Северодонецк – 13;
  • Кременской район – 2;
  • Новопсковский – 1;
  • Попаснянский – 3;
  • Сватовский – 1;
  • Старобельский – 6.

«В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Лисичанска, 83-летняя женщина из Кременского района и 66-летняя женщина из Попаснянского района», – добавили в Луганской ОГА.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 13 640 человек, из них:

  • выздоровели – 11 262 человека (82,6% от общего числа инфицированных);
  • лечатся – 1 988 человек, в том числе 284 – стационарно, 1 704 – амбулаторно (14,6%);
  • умерли – 390 человек (2,9%).

За время распространения коронавируса в области заболели 507 детей в возрасте до 17 лет, из них выздоровели – 446.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 19,8%.

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