В «ДНР» в парке задержали мужчину с гранатой

В «ДНР» в г. Кировское (после декоммунизации – Крестовка) в парке задержали мужчину с гранатой. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Как уверяют в «ДНР», мужчина пил пиво в городском парке, когда к нему подошел «полицейский» для составления «протокола» за распитие алкоголя.

«В ходе личного досмотра у правонарушителя была обнаружена и изъята граната РГД-5 и запал к ней. По результатам экспертизы, проведенной в ЭКЦ МВД, изъятый боеприпас пригоден к использованию по назначению. В отношении 34-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, хранение боеприпасов). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с выплатой штрафа», – уверяют в «ДНР».