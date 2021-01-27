Скоро «ДНР» будет владычицей морскою: «ДНР» хочет построить грузовой пирс в Седово

В «ДНР» в Седово собираются строить грузовой пирс. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают в местном паблике, освещающем жизнь в «республике», передают «Донецкие новости».

Как сообщается, лоббистом проекта по строительству грузового пирса является «глава МВД» Алексей Дикий и «конечные бенефициары отжатого ООО "Пик-Цемент"».

«Скоро ДНР будет владычицей морскою?... Морской логистикой попахивает… Правда, там море курице по щиколотку. Копать и копать... Мерять глубину моря щиколотками курицы – неправильно! Глубину моря меняют коленками воробья (согласно ГОСТ)», – комментируют в соцсетях местные жители.

Люди уверены, что проект нужен, чтобы «распилить» деньги: «Какой пирс, там резиновые лодки в открытом море на мель садятся. Там даже при СССР никакой инфраструктуры делать не хотели, ибо дороже, чем БАМ, выходило. Даже нормально курортную зону развивать не хотели из-за прибрежной зоны "по колено". От где мастера распила бабок… Очередной пиар-распил».