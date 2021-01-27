Для водоснабжения прифронтового Торецка и окрестностей построят отдельную нить водопровода, – Кириленко

В Донецкой области планируют построить отдельную нить водопровода для обеспечения бесперебойной подачи воды в прифронтовой Торецк и прилегающие к нему населенные пункты. Об этом рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«В настоящий момент уже выдано соответствующее поручение на выделение средств на разработку проекта и в дальнейшем проведение одной нити водопровода для водоснабжения города Торецка и близлежащих поселков общей численностью порядка 60 тысяч населения и подачей воды объемом 20 куб. м. в сутки», – сообщил Кириленко.

Он уточнил, что срок реализации проекта, включая проектирование – около 12 месяцев.

«Я понимаю негативное отношение местных жителей, которые говорят: "Неужели за 7 лет нам не могут провести воду, чтобы заменить эти трубы, как решето, и чтобы мы не страдали от этого". Поэтому данная проблема будет решена максимально без громких фраз и заявлений, а уже самый основной результат – это то, что увидят жители этого города», – отметил Кириленко.

Глава области добавил, что в плане финансирования данного проекта Донецкая ОГА полагается на средства областного бюджета.

Как сообщалась ранее, с довоенного времени и на сегодняшний день водоснабжение города Торецка запитано от фильтровальной станции в Горловке, которая сейчас находится под контролем «ДНР». Водовод к Торецку проходит через линию разграничения, подвергается обстрелам, из-за чего жители города и ближайших поселков часто оказываются без центральной подачи воды. В 2020 году было 9 масштабных аварий, с 4 по 12 января 2021 года без воды находились жители города и еще 4 населенных пунктов.

В этой связи власти Донетчины рассматривают вариант строительства нового водовода для Торецка, который обеспечил бы водоснабжение города с подконтрольной Украине территории.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Дом»