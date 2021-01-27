Транзитом через Россию: СБУ раскрыла схему поставок продукции из «ЛНР» на украинские предприятия

Служба безопасности Украины блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн грн с временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины транзитом через территорию РФ на украинские промышленные предприятия. Об этом сегодня, 27 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что группа коммерсантов в течение 2017-2020 годов наладила поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся на временно неподконтрольной территории Луганской области, на металлургические и машиностроительные предприятия Украины.

«Продукцию злоумышленники переправляли через неконтролируемые участки границы Украины из РФ на временно оккупированной территории. В России дельцы подменяли и фальсифицировали таможенные документы, потом товары импортировали в Украину под видом продукции российского производства», – рассказали в спецслужбе.

Сотрудники СБУ задокументировали, что полученные средства организаторы переводили в наличные через ряд фиктивных коммерческих структур. Часть денег переправляли на временно неконтролируемую территорию Украины и использовали для финансирования «власти ЛНР» и незаконных вооруженных формирований.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий оперативники СБУ задержали на таможне грузовик с товаром, растаможивание которого осуществлялось по поддельным документам и сертификатам происхождения.

Правоохранители провели несколько одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве по адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме. По их результатам изъята компьютерная техника, бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылки на временно неподконтрольные территории средств. Также выявлено почти 2,5 млн грн наличными, контрафактную продукцию на почти 10 млн грн.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников противоправной схемы.